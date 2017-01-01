В Перми после марта возродят трамвайный маршрут №2 А трамвайный маршрут №13, наоборот, уберут

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Фото: Константин Долгановский

В понедельник, 11 февраля, администрация города объявила два аукциона на осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам. Их собираются провести 4 марта.

Один из аукционов с начальной ценой 71,36 млн руб. касается пассажироперевозок по шести троллейбусных маршрутам. В техническом задании говорится, что перевозки по троллейбусным маршрутам № 1, № 5 и №10 должны осуществляться с 12 марта по 15 мая 2019 года, а по маршрутам №8, №10 и №13 — с 12 марта по 30 апреля.

Второй аукцион — на сумму 693,3 млн руб. — касается восьми трамвайных маршрутов. Срок предоставления услуг прописан с 12 марта 2019 года по 31 января 2020 года. При этом в техническом задании указано, что трамвайный маршрут №6, который сейчас ходит от микрорайона Висим до ОАО «Велта», сокращается до Разгуляя, отменяется трамвайный маршрут №13 «Станция Пермь II» — «ОАО «Красный Октябрь» и возвращается маршрут №2 «Осенцы» — «Стахановская».

В пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс» «Новому компаньону» пояснили, что эти изменения введут из-за дублирования маршрутов. Например, трамвайный маршрут №6 после остановки «Разгуляй» полностью дублирует трамвайные маршруты № 4, №7, №8 и №11. При этом пассажиры могут бесплатно пересаживаться на эти трамваи с трамвая №6. А за счёт сокращения маршрута время ожидания трамвая №6 в среднем сократится на 4—6 минут.

Трамвайный маршрут №13 «Станция Пермь II» — «ОАО «Красный Октябрь», в свою очередь, полностью дублирует трамвайный маршрут №3, на котором при заключении новых контрактов увеличат количество подвижного состава. Отметим, в сентябре 2018 года на заседании рабочей группы Законодательного cобрания по вопросам, связанным с автомобильными дорогами и дорожной деятельностью в Пермском крае, министр транспорта Николай Уханов сообщил, что ветка, идущая по улице Трамвайной до «Красного Октября», достаточно пустая, так как идёт вдоль промзоны, где нет жилья в шаговой доступности. Как итог — люди пользуются троллейбусом на проспекте Парковом или автобусным сообщением.

Трамвай №2 «Осенцы» — «Стахановская» решили вернуть, чтобы эффективнее обслуживать направление «Школа№107» — «Осенцы». При этом трамвай №11 сохранит своё движение до Осенцов в часы пик по будням. Напомним, до июня 2015 года трамваи №2 ходили по ул. Промышленной, шоссе Космонавтов и ул. Мира, а трамваи №11 — по маршруту «Школа №107» — «Микорайон Висим». Потом, чтобы исключить дублирование маршрутов по улице Мира, маршрут №2 убрали, а №11 продлили до Осенцов.

Касательно сроков контрактов в «ПермГорЭлектроТрансе» сообщили, что раньше они заключались на более долгий срок: последний контракт на перевозку трамваем и троллейбусом был подписан в 2006 году. Сейчас сроки решили изменить, так как администрация впервые разыгрывает аукционы, при которых перевозчику будет оплачиваться объём транспортной работы, а выручка пойдёт в бюджет. Краткосрочные контракты позволят апробировать систему и оперативно внести изменения в последующую документацию к аукционам при необходимости.

Отметим, ранее начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин сообщил «Новому компаньону», что в связи с планируемой реконструкцией Комсомольского проспекта летом, после Дня города, троллейбусы перестанут ездить по этой улице. В результате в МУП пояснили, что чётких сроков по ликвидации троллейбусного движения пока нет, поэтому можно будет продлить контракт или разыграть новый аукцион.

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