Активисты ОНФ передали губернатору пакет предложений от жителей Пермского края Власти Прикамья и общественники определили новые точки взаимодействия

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Вчера, 13 февраля, глава региона Максим Решетников встретился с активом регионального отделения ОНФ в Пермском крае. На этой встрече власти Прикамья и общественники определили точки взаимодействия, а также направления деятельности, где ОНФ может быть экспертной площадкой.

Максим Решетников отметил, что правительству края и пермскому штабу ОНФ нужно выстроить взаимодействие по решению больших и амбиционных задач, которые стоят перед Пермским краем. Это национальные и региональные проекты, а также мероприятия, связанные с проектом «Пермь-300» и в целом с развитием края. В частности, это вопросы, касающиеся крупных инфраструктурных проектов, здравоохранения, создания культурного кластера, преобразования набережной, строительства Северного железнодорожного обхода и т. д.

«Мы понимаем, что не все предлагаемые решения являются идеальными и в процессе обсуждения их нужно корректировать. Мы понимаем важность коммуникации и рассчитываем, что ОНФ возьмёт на себя функцию площадки-коммуникатора, будет привлекать для обсуждения все стороны, при этом поддерживая конструктивный настрой», — пояснил глава региона.

По словам вновь назначенного сопредседателя пермского штаба ОНФ, депутата Заксобрания Ирины Ивенских, задача реготделения ОНФ состоит в том, чтобы следить за реализацией майских указов, а также смотреть, чувствуют ли люди происходящие изменения, получили ли они то, что хотели, и нужны ли им эти изменения вообще.

Также Ирина Ивенских предложила ряд тем, которые, по мнению штаба, будут актуальны в ближайшее время. Во-первых, это модернизация сельских клубов, внутри которых находятся библиотеки.

«Сельчане видят работу государства по сельским клубам. Но муниципалитеты финансируют их по остаточному принципу, и с 70-х годов в этих клубах меняли максимум крышу и крыльцо. При этом там достаточно большие возможности для изменений. Например, внутри можно сделать информационный центр», — пояснила она.

Также, по её словам, следует заняться вопросами школьной медицины и приступить к обсуждению модели национальной системы учительского роста, которая бы позволила идти по карьерной лестнице даже молодым учителям. По словам Ирины Ивенских, эта система будет действовать по всей стране уже с 2020 года.

Другой новый сопредседатель пермского штаба, модератор тематической площадки «Здравоохранение» Алексей Мельников сообщил, что ещё жители часто жалуются на транспортную доступность медучреждений. Например, ФАП есть, но к нему нет дороги или общественного транспорта. В результате получается, что машина скорой помощи привозит людей в медучреждение, а обратно они уехать уже не могут.

Ирина Ивенских сообщила, что в завершение встречи члены штаба передали губернатору пакет предложений от жителей Пермского края, и сейчас, как и по итогам предыдущей встречи, по этим предложениям должны начать работу.