«Единая Россия» инициировала встречу перевозчика с пенсионеркой, пострадавшей от действий кондуктора

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По инициативе представителя общественного совета при министерстве транспорта Пермского края, члена регионального политического совета партии «Единая Россия» Михаила Борисова состоялась встреча перевозчика автобусного маршрута №77 с пожилой пермячкой, пострадавшей от действий кондуктора. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева и глава департамента дорог и транспорта Роман Залесинский.

83-летняя Евдокия Афанасьевна пользуется общественным транспортом ежедневно, покупает проездной абонемент на месяц. В одну из поездок на автобусе №77 пермячка не предъявила пенсионное удостоверение, подтверждающее право на проезд по льготному проездному. «Я забыла удостоверение дома и совсем не ожидала такой реакции от кондуктора», — рассказала пенсионерка.

Очевидец инцидента снял видео на мобильный телефон. На кадрах видно, как кондуктор толкает пенсионерку и та падает на переднее сиденье.

Представители компании-перевозчика автобусного маршрута №77 принесли извинения Евдокии Афанасьевне за непозволительные действия кондуктора и добавили, что проверка по этому происшествию продолжается.

Заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева пояснила, что 13 февраля состоялось совещание с перевозчиками, в ходе которого был рассмотрен данный инцидент. «Система штрафов для компаний-перевозчиков сегодня позволяет влиять на качество обслуживания в общественном транспорте», — рассказала Людмила Гаджиева.

Член общественного совета при министерстве транспорта Пермского края, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Михаил Борисов призвал усилить работу с кадрами, с теми, кто непосредственно контактирует с людьми, — с кондукторами и водителями.

Достигнута договорённость о том, что компания-перевозчик автобусного маршрута №77 возьмёт на себя расходы по восстановлению здоровья пострадавшей пенсионерки.

Напомним, 11 февраля в Перми в автобусе №77 произошёл конфликт пенсионерки и кондуктора. Очевидцы сняли на видео словесную перепалку, произошедшую перед тем, как пассажирка покинула транспорт. Из диалога следует, что пожилая женщина предъявила электронный проездной, но не показала документ, подтверждающий право на льготу. На кадрах видно, как кондуктор толкает пенсионерку.

Источник — партия «Единая Россия»