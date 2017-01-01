Договор на замену лифтов в домах Прикамья заключат всё-таки с «Первой лифтовой компанией» При этом Карачаровский механический завод в список недобросовестных поставщиков включать не будут

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 13 февраля, Пермское УФАС рассмотрело жалобу ПАО «Карачаровский механический завод» на действия краевого Фонда капремонта, а также жалобу фонда на ПАО. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Управления федеральной антимонопольной службы, обе жалобы признали необоснованными. Это значит, что договор на замену лифтов подпишут не с Карачаровским механическим заводом, а с участником торгов, получившим второе место. При этом в список недобросовестных поставщиков завод включать не будут.

Напомним, в начале февраля Фонд капитального ремонта Пермского края признал ПАО «Карачаровский механический завод» (Москва) уклонившимся от заключения договора на оценку технического состояния, разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по замене лифтового оборудования в домах Пермского края.

До этого завод дважды предоставлял в фонд банковскую гарантию на 70,7 млн руб. (эти деньги нужны на обеспечение договора). Первую банковскую гарантию в фонде не приняли, так как у выдавшего её банка 25 января отозвали лицензию. В связи с этим 29 января завод получил новую гарантию уже в другом банке. Но её тоже признали несоответствующей, так как банк не внёс вовремя данные о гарантии в Реестр банковских гарантий. В результате фонд решил передать антимонопольщикам сведения об уклонении Карачаровского механического завода от заключения контракта, чтобы те включили его в Реестр недобросовестных подрядных организаций, а контракт на замену лифтов заключить с участником, получившим второе место, — ООО «Первая лифтовая компания» (Москва). Стоимость контракта в этом случае составит не 700,5 млн руб., как предлагал КМЗ, а 704 млн руб.

Отметим, торги на замену лифтов проводились дважды, и победителем первого аукциона была именно «Первая лифтовая компания». Тогда ФАС России отменила его результаты, так как конкурсная комиссия неправомерно отказала ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Мосрегионлифт» в участии в торгах.