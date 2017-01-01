Пермячка включена в состав сборной России на чемпионат мира по лыжным видам спорта

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Фото: skisport.ru

Уроженка Перми 21-летняя Мария Истомина включена в состав национальной сборной России, которая примет участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта. Турнир пройдёт с 19 февраля по 3 марта в австрийском Зеефельде.

Напомним, в январе этого года Истомина выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта среди юниоров и молодёжи (U23) в финском Лахти.

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