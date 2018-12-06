Картины из Пермской галереи «гастролируют» в столичных музеях В больших выставочных проектах примут участие полотна Ильи Репина, Якова Йорданса и Игоря Грабаря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Николай Мещерин «Ясный день»

Фото: Пермская государственная художественная галерея

Пермская государственная художественная галерея отправляет сразу несколько картин в столичные музеи, где проходят большие персональные выставки художников.

В начале февраля две картины из постоянной экспозиции отправились в Музей русского импрессионизма, где 13 февраля открылась выставка «Николай Мещерин. Выход из суеты» — ретроспектива работ художника, который был одним из верных последователей философии французского импрессионизма, привносившим импрессионистические приёмы в русскую живопись рубежа XIX—XX веков.

В экспозицию вошли более 100 работ из 17 государственных и частных музеев и пяти крупных собраний российских коллекционеров. Вместе с произведениями Николая Мещерина показаны работы единомышленников и друзей художника: Игоря Грабаря, Исаака Левитана, Алексея Степанова, Василия Переплётчикова и других мастеров.

Пермская галерея предоставила для выставки картины «Ясный день» Николая Мещерина и «Весенний ветер» Игоря Грабаря.

Выставка продлится до 19 мая.

В Государственном Эрмитаже 2 марта открывается большая персональная выставка фламандского живописца Якоба Йорданса — одного из крупнейших представителей «Золотого века» искусства Фландрии. Пермская галерея предоставляет для выставки две картины Йорданса из постоянной экспозиции — «Пир бобового короля» и «Павел и Варнава в Листре». Оба сюжета принципиально важны для творчества Йорданса и являются самыми значительными экспонатами западноевропейской коллекции Пермской галереи. Сразу после завершения выставки Йорданса в Эрмитаже 22 мая вся экспозиция отправится в Москву, в ГМИИ им. Пушкина, где будет демонстрироваться с сентября по декабрь.

Два портрета работы Ильи Репина — «Мефистофель» и портрет Веры Верёвкиной — примут участие в большой персональной выставке художника в Государственной Третьяковской галерее, которая откроется 16 марта и продлится до середины августа. По словам директора Пермской галереи Юлии Тавризян, это будет гигантский выставочный проект, подобный знаменитым выставкам Сурикова и Айвазовского.

Юлия Тавризян сообщила, что руководство галереи уже знает, чем заменить «гастролирующие» шедевры в экспозиции. Так, вместо картин Йорданса в залах западноевропейского искусства появятся гобелен «Похищение Прекрасной Елены» (Фландрия, конец XVI — начало XVII вв.) и картина «Отдых на пути в Египет», предположительно, созданная фламандским художником XVII века Хендриком ван Баленом. Обе работы обычно находятся в запасниках и недоступны для посетителей.