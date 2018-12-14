Пермские землепользователи могут запрашивать и получать документы через «Личный кабинет»

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Новая возможность появилась благодаря расширению функций «Личного кабинета». Теперь пользователям достаточно сделать запрос на формирование документа, и в течение дня он придёт на электронную почту.

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, в «Личном кабинете» землепользователя появилась возможность получать выписку о состоянии счетов арендатора и подробный расчёт арендной платы. Все документы формируются автоматически на основании договоров аренды и произведенных платежей пользователя. Готовые выписки приходят по электронной почте в день запроса и считаются официальными документами, предоставленными в департаменте земельных отношений.

Такие документы необходимы, прежде всего, для бухгалтерской отчётности. Наиболее востребованными они становятся незадолго до окончания очередного отчётного периода. В это время в ведомство одновременно обращаются десятки землепользователей, которым необходимо как можно скорее получить выписки на руки. Благодаря расширению функций «Личного кабинета» сделать это стало быстро и просто. Выписка о состоянии счетов — это дополнительная возможность для руководителя контролировать работу своей бухгалтерии и проверять своевременность уплаты арендных платежей.

— Автоматическое формирование части документов — одна из первых функций, реализованных в рамках информационного проекта «Электронное землепользование». В тестовом режиме данная опция была доступна ещё в 2018 году. Сегодня воспользоваться этой услугой может каждый зарегистрированный пользователь. В ближайшее время мы планируем увеличить список документов, получаемых через «Личный кабинет», — прокомментировала Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.

Напомним, для того чтобы получить доступ в « Личный кабинет », необходимо пройти специальную регистрацию, а также иметь действующий аккаунт на сайте госуслуг.