В Кировском районе Перми упразднят два автобусных маршрута и добавят один новый Власти обещают сократить ожидание транспорта и организовать пересадки

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Из маршрутной сети Перми предполагается исключить два автобусных маршрута и добавить один новый, соединяющий правобережную часть — Кировский район — с левобережной частью города.

Предполагаемые изменения прошли общественное обсуждение с жителями района 12 февраля.



Так, анонсируется ликвидация маршрутов №№15 и 55. Но добавится новый маршрут — №29 («Судозавод» — «Улица Победы»). Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, он создан для обеспечения внутрирайонных связей по ул. Победы и Магистральной, а также в микрорайоне Судозавод.

Схема нового маршрута №29

Изменения коснутся ещё нескольких маршрутов. Например, маршрут №20 («Новый Крым» — «Драмтеатр») планируется организовать по ул. Якутской, то есть в объезд микрорайонов Акуловского, Железнодорожного и Пролетарского. Также в объезд указанных микрорайонов планируется организовать движение маршрута №60, причём, возможно, часть рейсов будет укорочена — до ул. Попова.

Кроме того, в планах изменение маршрута №39, который будет курсировать от остановки «Оборино» до остановки «Ласьвинские хутора».

Маршрут №8 («ДДК им. Кирова» — «Центральный рынок») будет курсировать до остановки «Южная», при этом изменится интервал движения с 8 до 4 мин.

Автобусный маршрут №80 будет курсировать сообщением «ДДК им. Кирова» — «Улица Власова».

Маршрут №65 «Садовая» — «Берёзовая роща» на летний период планируется продлить до остановки «Кооператив «Сосновый бор».

В горадминистрации считают, что в результате реализации проекта ожидание транспорта, например, в микрорайоне Водники с 11 мин. сократится до 3 мин. за счёт возможности воспользоваться любым маршрутом с последующей бесплатной пересадкой вместо длительного ожидания конкретного маршрута.



Напомним, ранее департамент дорог и транспорта организовывал обсуждение маршрутной сети для Дзержинского и Индустриального районов.

Все изменения будут внедряться поэтапно и только при условии наличия возможности бесплатной пересадки, что позволит пассажирам без дополнительных затрат пересесть с одного маршрута на другой.



Подобные встречи планируется провести в каждом районе города. Свои обращения и пожелания жители могут направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru .