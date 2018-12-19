Теперь свидетельство ИНН можно получить и в МФЦ

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Жители Пермского края получили возможность оформить свидетельство ИНН не только в Налоговой инспекции, но и в любом многофункциональном центре «Мои документы».Услуга выдачи свидетельств о постановке на учёт физического лица в налоговом органе стала доступной с 11 февраля во всех МФЦ, сообщает пресс-служба министерства информационного развития и связи региона.

В филиалах «Мои документы» можно оформить ИНН впервые, переоформить при смене имени или фамилии, заказать дубликат при утере или порче (прим.: за повторную выдачу свидетельства взымается госпошлина в размере 300 руб.). Срок оказания услуги составляет шесть рабочих дней.



Для оформления свидетельства пермяки могут обратиться в любое отделение многофункционального центра вне зависимости от регистрации по месту жительства. При себе необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.



«Заявление о постановке на учёт физического лица также может быть предоставлено уполномоченным представителем налогоплательщика, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности», — уточняют в Управлении федеральной налоговой службы России по Пермскому краю.



При оформлении ИНН на детей в возрасте от 14 до 18 лет с заявлением может обратиться один из законных представителей несовершеннолетнего.



Отметим, что в настоящее время многофункциональные центры Пермского края предоставляют девять услуг УФНС. В «окнах» МФЦ можно зарегистрировать бизнес, получить сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков, подать заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному или земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и др. В 2018 году специалистами МФЦ Пермского края оказано 27 119 услуг налоговой службы, из них более 21 тыс. — это государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

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