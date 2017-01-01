Завершена техническая экспертиза футбольного манежа «Пермь Великая»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На футбольном манеже «Пермь Великая» завершена техническая экспертиза. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках instagram-конференции, которая состоялась 12 февраля.

По словам Решетникова, скоро начнётся укрепление конструкций здания, но точные сроки пока неизвестны.

Напомним, в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве манежа. Из-за этого была изъята техдокументация.

В минспорта подчеркнули, что недоработки связаны с укреплением несущих конструкций бытового, а не спортивного корпуса.

«Пермь Великую» начали возводить ещё летом 2015 года. Строительство планировалось завершить в ноябре 2016 года. Стоимость строительства составила 1,3 млрд руб., из которых половина — средства федерального бюджета, вторая половина — краевого.

Манеж фактически был построен в 2017 году, но сроки открытия многократно переносились из-за обнаружения недочётов. В частности, Пожнадзор предъявлял претензии к недоработкам в области пожарной безопасности, затем предъявлены претензии к несущим конструкциям.