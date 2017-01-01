Просроченность платежей по кредитным картам в Прикамье за год сократилась на 4%

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В Пермском крае за год зафиксировано уменьшение просрочек платежей по кредитным картам.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в четвёртом квартале 2018 года количество просроченных платежей составляло 18,7% от всего объёма кредитных карт. В аналогичный период 2017 года доля была 23,1. Тем самым снижение составило 4,4%.

Примечательно, что тенденция сокращения задолженностей наблюдалась практически во всех регионах. В среднем по России она составила 16,6%, сократившись на 3,2%.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015—2016 годах, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. При этом самые высокие темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитных карт. Это объясняется, прежде всего, тем, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками.