На газификацию Пермского края в течение трёх лет направят почти 4,7 млрд руб. Ежегодно власти обещают подключать 7—8 тыс. домов

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В рамках «второго этапа» газификации региона в период с 2019 по 2021 год на эти цели будет направлено 4,7 млрд руб., сообщил сегодня на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников. И. о. министра ЖКХ и благоустройства Александр Шицын в своём докладе рассказал, что общая протяжённость запланированных к строительству распределительных газопроводов составит 919 км. В общей сложности будут газифицированы 39 населённых пунктов, подключены к газу или построены вновь 52 котельные.

Газ проведут в 72 социально значимых объекта и предприятия.

Максим Решетников напомнил, что в конце прошлого года власти дополнительно предусмотрели на три года по 200 млн руб. ежегодно, то есть ещё 600 млн руб. И отметил, что в рамках поправок в бюджет 2019—2020 годов (законопроект депутаты рассмотрят в феврале) предлагается дополнительно выделить ещё по 300 млн руб. на строительство распределительных газопроводов ежегодно.

«Я уверен, депутаты поддерживают наши инициативы, — заявил Решетников. — Они предполагают выделение ещё дополнительно 900 млн руб. И в результате прямые затраты на газификацию составят по полмиллиарда рублей в год ежегодно — и на строительство распределительных сетей, и на «догазификацию», когда проводится газ на соседнюю улицу населённого пункта (а это, как правило, самые эффективные проекты газификации), и на реализацию программы синхронизации с «Газпромом»». Он добавил, что «Газпром» строит межпоселковые газопроводы, край — распределительные. И отметил, что «всё это будет бессмысленно, если муниципалитеты и газовики не будут проводить активную работу с населением, если не будут объяснять, какие есть льготы, какие документы необходимо собрать».



В 2017—2018 годах в рамках реализации программы газификации Пермского края (первый этап) построено 63 газопровода общей протяжённостью почти 800 км. В итоге почти 13 тыс. домов получили возможность подключиться к газу. По отношению к 2015 году в 2018 году построено в три раза больше газопроводов. Почти в шесть раз увеличилась протяжённость построенных сетей газораспределения. Количество домовладений, получивших возможность подключиться к газу, по сравнению с 2015 годом также выросло в шесть раз. В 2018 году к газу подключились рекордные 8 тыс. домов.



«Сейчас ставим для себя планку — подключать к газу 7—8 тыс. домов в год. Это потребует серьёзных усилий. Для этого в ближайшие три года будем направлять на газификацию из всех источников бюджета более 4,7 млрд руб.», — заявил глава региона.



В течение 2017—2018 годов компенсации на технологическое присоединение к газораспределительной сети получили 860 граждан, относящихся к категории социально незащищённых (малоимущие, многодетные, пенсионеры и так далее). Общая сумма материальной помощи составила 30,3 млн руб.