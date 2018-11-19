В Пермском районе в 2019 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 10 и реконструирован 1 дорожный объект

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МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района» объявило аукционы по выбору подрядчиков на ремонт дорог Пермского района в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба краевого минтранса.

На 10 дорог местного значения, включённых в перечень на ремонт в рамках нацпроекта, объявлены торги. Это следующие дороги:

Новые Ляды — Старые Ляды — 2,7 км;

«Пермь — Екатеринбург» — Нефтяник — 2,6 км;

Култаево — Нижние Муллы — 2 км;

Пермь — Гамово — 0,6 км;

Кояново — Юг — 2,8 км;

«Пермь — Екатеринбург» — Нестюково — 4,1 км;

Лобаново — Насадка (участок Лобаново — Мостовая) — 3,2 км;

Болгары — Юго-Камский — Крылово — подъезд №1, Юго-Камский — Оханская переправа, подъезд к п. Юго-Камскому — общей протяжённостью более 3,5 км (речь идёт о подъездах к Юго-Камскому с различных направлений).

Все конкурсные процедуры должны завершиться в течение марта 2019 года.

Аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по реконструкции 2 км автомобильной дороги местного значения Гамово — Заречная будет объявлен позже, сообщают в ведомстве. Данная дорога в настоящее время является дорогой с переходным типом покрытия, после реконструкции дорожное полотно будет асфальтобетонным.

В общей сложности в рамках нацпроекта в Пермском районе будет отремонтировано 23,5 км дорог. На ремонт и реконструкцию муниципальных дорог Пермского района из федерального бюджета будет выделено 180 млн руб.