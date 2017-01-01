Застройщика дома на Адмирала Макарова, 23 требуют признать банкротом

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Губернатор Пермского края Максим Решетников взял на контроль ситуацию с долгостроем на ул. Адмирала Макарова, 23 и аварийным домом на ул. Кочегаров, 35 в Перми. Об этом он написал на своей странице в Instagram после прямого эфира вчера, 12 февраля, в ходе которого отвечал на вопросы жителей.

В частности губернатор пояснил, что к ситуации с жилым многоквартирным домом на ул. Адмирала Макарова, 23, который возводится в Кировском районе (застройщик — ООО «ВекторСтройСервис»), должны подключиться правоохранительные органы.

«Одновременно с этим Инспекцией Госстройнадзора края прорабатывается обращение в суд с иском о ликвидации компании-застройщика в рамках банкротства. Это необходимо для передачи объекта в собственность дольщиков. Иначе дом будет оставаться в собственности застройщика, и совершение каких-либо действий дольщиков в отношении него невозможно», — написал Максим Решетников.



Дом, расположенный на ул. Кочегаров, 35 (признан аварийным в марте 2016 года), по словам главы региона, должен быть расселён, поскольку включён в федеральную программу расселения ветхого и аварийного жилья администрацией Перми в декабре 2018 года.

«Плановые сроки расселения администрация Перми вместе с минстроем назовут в апреле этого года», — пояснил губернатор Прикамья.

Также Максим Решетников ответил на вопрос строительства детсада в микрорайоне Парковом г. Перми. По его словам, детский сад, расчитанный на 350 мест, в котором планируется разместить три ясельные группы, появится на ул. Желябова, 16б. Ввести его в эксплуатацию должны в 2020 году. Средства на строительство дошкольного учреждения городу уже выделены, отметил Решетников.