Жители края за январь выработали мусора в полтора раза меньше плановых показателей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вчера,12 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников во время своей прямой линии в Instagram сообщил, что, по итогам января, объём отходообразования в крае составил 50 тыс. т. Если исходить из плановых показателей, полученных по итогам исследования ПНИПУ — а это 1 млн 67 тыс. т в год, — плановый показатель завышен в полтора раза.

Максим Решетников пояснил, что это несоответствие опасно тем, что РСТ считало все тарифы и издержки именно с 1 млн т. Но заняться пересчётами власти края готовы только в следующем году, когда будет налажена вся система обращения с ТБО, а ситуация будет прозрачнее и понятнее.

Напомним, РСТ утвердила нормативы накопления ТКО по группам потребителей на основе результатов исследования, проведённого силами ПНИПУ в 2017—2018 годах. Проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев пояснил «Новому компаньону», что исследование нормативов проводилось в соответствии с методикой федерального Министерства ЖКХ и техническим заданием, которое выдала РСТ Пермского края. В основе исследования лежали репрезентативная выборка и годовой цикл наблюдений. В каждом из четырёх сезонов исследователи брали характерную неделю и в течение этого времени проводили на выбранных объектах инженерное наблюдение. После этого шла статистическая обработка полученных данных.

Также жители края спросили губернатора, почему расчёта тарифа за вывоз мусора для индивидуальных домов ведётся с количества человек, а для квартир — с 1 кв. м.

«Это вечный спор лыжника и сноубордиста. Если мы делаем расчёт с человека, то на семьи, где большое количество человек живут в небольших квартирах, получается большая нагрузка. А если с 1 кв. м, то большие суммы приходится платить пенсионеру, который силу определённых причин один живёт в большой исторической квартире. Но там есть система льгот, за счёт которых нагрузка выравнивается. Доля платежей за мусор в платёжке колеблется на 2—3% в зависимости от структуры потребления», — пояснил губернатор.

По словам Владимира Коротаева, РСТ приняла решение рассчитывать плату именно так исходя из технических возможностей регоператора: ему нужно выставлять счета и контролировать процесс сбора по всему региону, включая места, где этой услуги никогда не было.

В пресс-службе министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края добавили, что платёж за утилизацию ТКО в регионе считается одним из самых низких в стране, дифференциация платы по МКД и ИЖС позволяет снизить финансовую нагрузку на жителей региона.