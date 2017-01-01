Полмиллиона кубометров снега вывезено с начала года с улиц Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Подрядные организации сосредоточились на вывозке снежных валов с межквартальных проездов, обочин. Ежедневно вывозится порядка 12—13 тыс. кубов снега. С начала зимы на городские полигоны вывезено 518 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным метеорологов, в первые дни февраля в Перми выпало 32 мм осадков, это примерно 60 см свежевыпавшего снега, что составляет 109% от месячной нормы февраля.

В городе работают пять полигонов для складирования снега, для удобства вывоза снега из города они размещены в разных районах. Площадь всех снежных полигонов составляет порядка 20 га, они могут вместить до 3 млн кубометров снега.

В настоящее время в уборке улиц задействовано порядка 290 единиц снегоуборочной техники, ручную уборку осуществляют около 330 человек.

Отметим, что альтернативой вывозу снега является применение снегоплавильных установок. По подсчетам учёных из Пермского политеха, комбинированная утилизация снега с вывозом 1/4 объёма снега и плавлением 3/4 объёма снега в 3,1 раза дешевле по сравнению с вывозом полного объёма снега.