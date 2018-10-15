Эвакуация торговых центров «Айсберг Модерн» и «СпешиLove» прошла в рамках учений МЧС

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В Перми сегодня были эвакуированы посетители и персонал двух крупных торговых центров: «Айсберг Модерн» и »СпешиLove». Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, эвакуация никак не связана с волной анонимных угроз о минировании.

«Это плановые пожарно-тактические учения, на которых сотрудники МЧС проверяют эвакуационные пути, изучают расположение водоисточников объекта, места для расположения спецтранспорта и т. д. С анонимными звонками о минировании это никак не связано», — уточнили в региональном МЧС.



Отметим, в январе 2019 года из-за анонимных сообщений о минировании несколько раз проходила массовая эвакуация социальных, образовательных, административных учреждений, а также торговых центров, расположенных в Перми и других территориях Пермского края.