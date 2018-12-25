В Пермском крае в 2018 году собрали миллион фальшивых рублей

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Фото: Константин Долгановский

В течение 2018 года в банковском секторе Прикамья выявлено 279 поддельных российских денежных знаков на общую сумму свыше 1 млн 101 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом количество выявленных поддельных банкнот снизилось на 24%, сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

В отличие от общероссийской статистики, в Пермском крае в 2017 году самыми «популярными» подделками были денежные знаки номиналом 1000 руб., в 2018 году их количество снизилось в 3,7 раза.

Количество же выявленных «подделок» номиналом 5000 руб. в 2018 году, наоборот, выросло на 71%, и они вышли в лидеры по частоте выявления подделок, что соответствует наблюдаемым уже несколько лет данным в целом по России. Доля новых банкнот, номиналом 200 и 2000 руб., в общем количестве подделок остаётся незначительной. При этом все они, как правило, изготавливаются на цветных принтерах и в сравнении с другими номиналами отличаются низким качеством.

Число выявленных фальшивых купюр иностранных государств практически не изменилось: 14 штук против 15, выявленных в 2017 году. Большая часть из них пришлась в 2018 году на доллары США (13 штук). Кроме этого, зафиксирован случай обнаружения одной поддельной банкноты евро.

Алексей Моночков, управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России:

— Напоминаем, что при обнаружении фальшивых купюр гражданам нужно немедленно обратиться в органы внутренних дел или в банки, сообщив подробную информацию об обстоятельствах получения фальшивых банкнот. Ни в коем случае нельзя пытаться сбыть их кому-либо. Это является уголовным преступлением. Информацию о банкнотах и защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение с помощью камеры смартфона помогает по предложенным для проверки элементам защиты от подделки сделать заключение о подлинности исследуемой банкноты.

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