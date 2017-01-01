Власти Прикамья предложили выплачивать директорам школ пособие при уходе на пенсию В профсоюзе считают, что не стоит награждать только руководителей, забывая про учителей

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Губернатор края внёс в Законодательное собрание проект изменений в главу IV Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае». Проект закона планируется принять в первом чтении 21 февраля.

В частности, глава региона предложил расширить список мер социальной поддержки руководителям образовательных организаций за многолетний добросовестный труд в сфере образования.

В законопроекте сказано, что ежемесячное пособие в виде 11,5 тыс. руб. будет положено бывшим руководителям образовательных учреждений, проработавшим на должности руководителя учреждения не менее 20 лет, достигшим возраста 60 или 65 лет и вышедшим на пенсию по старости не ранее 20 августа 2018 года. Одним из условий предоставления пособия является одновременное наличие государственных или ведомственных наград в сфере образования, награждение Почётной грамотой губернатора Пермского края.

Председатель Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда сообщила «Новому компаньону», что в целом поддерживает эту инициативу, но считает, что такие же меры социальной поддержки нужно ввести и для других не менее заслуженных работников образования. «Перечень таких наград имеет редкий учитель, поэтому количество получателей увеличилось бы ненамного. К тому же непонятно, как принятие этого законопроекта будет смотреться с психологической точки зрения: учителям эти выплаты из краевого бюджета отменили, а руководителям вводим», — пояснила она.

Она напомнила, что раньше в законодательстве края были прописаны аналогичные меры поддержки для вышедших на пенсию учителей. По Закону «Об образовании в Пермской области», который утратил силу в 2010 году, педагогическим работникам, включая руководителей, при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже педагогической деятельности 25 лет и более) выплачивалось единовременное пособие в размере трёх должностных окладов, и это закладывалось в краевой бюджет. В следующем законе, действовавшем до 2014 года, учителям и директорам при выходе на пенсию полагалось единовременное пособие в размере 12,6 тыс. руб. Однако в следующий Закон «Об образовании в Пермском крае» это положение не внесли, а оставили лишь пособие только для педагогических работников, включая руководителей, имеющим почётное звание «Народный учитель Российской Федерации» или «Народный учитель СССР». Им полагается ежегодное пособие в размере 50 тыс. руб. В остальных же случаях платить или не платить простым учителям при выходе на пенсию сейчас могут решать на муниципальном уровне или уровне учреждений. По словам Зои Галайды, где-то эти гарантии предоставляются, где-то нет, потому что краевой гарантии больше не существует. И суммы получаются разные, так как зависят от возможностей учреждения. Но обычно выплата составляет 1—3 оклада.

Председатель территориальной организации профсоюза предполагает, что пособия для бывших руководителей хотят ввести, чтобы директора не держались за работу до последней минуты, а, имея финансовую защищённость в виде ежемесячного пособия, освобождали место более молодым коллегам. «Но есть ли в этом смысл, трудно сказать. Зачастую руководители продолжают работать не из-за денег, а потому, что видят в этом свою миссию и не представляют без работы свою жизнь», — отметила она.

Чувствуется, что законопроект не очень хорошо проработан, и надо смотреть, какие подводные камни могут вылезти, добавила Зоя Галайда. Например, надо вникать, кто и когда может выйти на пенсию по возрасту. Дело в том, что в финансово-экономическом обосновании сказано, что в 2019 году пособие будут получать ориентировочно пять человек, в 2020-м — 10, а в 2021-м — 15. Однако, согласно изменениям, внесённым в пенсионное законодательство, в первые пять лет возраст выхода на пенсию будет повышаться постепенно: в 2019 году на пенсию выйдут те, кому исполнится 60,5 и 55,5 лет, в 2021-м — 61,5 и 56,5, а в 2021 году — 63 и 58 лет. Поэтому люди, которые выйдут на пенсию по старости в ближайшие три года, не могут претендовать на пособие, так как будут младше 60 или 65 лет.

Также Зоя Галайда считает, что если вносить изменения в закон, то нужно их делать более широкими. В частности, нужно проиндексировать суммы для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, а также учителям и руководителям, удостоенным государственных и ведомственных наград Министерства образования. Сейчас они составляют 1560—2300 руб., и, по словам Зои Галайды, ни разу не увеличивались с момента принятия закона. «Раньше в законе был пункт о ежегодной индексации этих сумм, но сначала его каждый год приостанавливали, а в прошлом году слово «ежегодно» вообще убрали. И сейчас эти выплаты стали настолько мизерными и съеденными инфляцией, что перестали стимулировать простых работников образования получать более высокую квалификацию и награды», — пояснила она.