«Талан» объявляет «Зачётную пятницу» Обменяйте Вашу квартиру на новую с хорошей выгодой

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«Талан» вновь проводит уникальную для Перми акцию «Зачётная пятница». 15 февраля пермяки смогут обменять своё жильё на новую квартиру в жилом комплексе «Доминант» на Луначарского, 99 или в семейном квартале «Счастье» на Карпинского, 50.

Часто именно процесс продажи старой квартиры оттягивает желанный переезд. Между работой и повседневными делами сложно найти время для поиска покупателей, встреч с риелторами и оценщиками, оформления документов. Кроме того, для успешного заключения сделки купле-продажи нужен компетентный юрист, которого ещё придётся поискать. В это время стоимость квартиры в новостройках растёт. А ассортимент снижается.

«Талан» возьмет все эти заботы на себя в рамках специальной программы «Зачёт вторичным жильём»:

— проведём оценку квартиры по рыночной стоимости;

— выкупим Вашу квартиру;

— обеспечим юридическое сопровождение сделки;

— сделаем хорошую скидку на новую квартиру.

Процесс сделки по программе «Зачёт вторичного жилья» займёт всего 2—7 дней.

По мнению экспертов, именно сейчас самое удачное время, чтобы обменять старую квартиру на новую. В течение 2018 года средние цены на квартиры вторичного рынка и в новостройках шли на сближение. Эксперты компании «Талан» предполагают, что в 2019 году стоимость квартир в новостройках вырастет.

«Талан» предлагает клиентам переехать в квартиры, где жизнь станет по-настоящему комфортной. В «Доминанте» и «Счастье» предлагаются квартиры с просторными комнатами и кухнями, расширенными оконными проёмами, множеством инновационных решений, которые сделают Вашу жизнь проще и комфортнее. На территории комплексов будут системы видеонаблюдения 24/7, к которым жильцы смогут подключиться через интернет. Во дворах предусмотрен бесплатный Wi-Fi и скамейки со встроенными зарядками для телефонов, а зайти на территории комплексов можно будет без ключа, охранная система считает жителей по RFID-меткам*.

*RFID-метка — способ автоматической идентификации объектов.

Застройщик — ООО«Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

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