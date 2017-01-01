ЧМЗ поставил рессоры для завода Ford Sollers
Чусовской металлургический завод (АО «ЧМЗ») начал поставки автомобильных рессор на завод Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Республика Татарстан). ЧМЗ отгрузил на автопредприятие две партии рессор общим количеством более 800 штук для установки на серийных лёгких коммерческих автомобилях Ford, сообщает пресс-служба предприятия.
Перед
началом поставок специалисты заказчика
провели аудит Чусовского металлургического
завода, который подтвердил, что рессоры
для российского производства Ford
производятся из тех же марок стали и
точно по такой же технологии, проходят
такую же закалку, упрочнение и окраску,
как и рессоры для автомобилей, производимых
в других странах.
«Предварительная работа с предприятием Ford Sollers велась на протяжении нескольких лет, и это очень важная поставка для нас. Первые две партии рессор для серийных автомобилей Ford, как и планировалось, были не очень большими – основная работа впереди. Мы уверены в профессионализме коллектива и качестве нашей рессорной продукции и планируем развивать партнёрство с российскими заводами иностранных автомобильных брендов», — отметил директор по продажам Чусовского металлургического завода Иван Тертичный.