ЧМЗ поставил рессоры для завода Ford Sollers

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Чусовской металлургический завод (АО «ЧМЗ») начал поставки автомобильных рессор на завод Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Республика Татарстан). ЧМЗ отгрузил на автопредприятие две партии рессор общим количеством более 800 штук для установки на серийных лёгких коммерческих автомобилях Ford, сообщает пресс-служба предприятия.

Перед началом поставок специалисты заказчика провели аудит Чусовского металлургического завода, который подтвердил, что рессоры для российского производства Ford производятся из тех же марок стали и точно по такой же технологии, проходят такую же закалку, упрочнение и окраску, как и рессоры для автомобилей, производимых в других странах.



«Предварительная работа с предприятием Ford Sollers велась на протяжении нескольких лет, и это очень важная поставка для нас. Первые две партии рессор для серийных автомобилей Ford, как и планировалось, были не очень большими – основная работа впереди. Мы уверены в профессионализме коллектива и качестве нашей рессорной продукции и планируем развивать партнёрство с российскими заводами иностранных автомобильных брендов», — отметил директор по продажам Чусовского металлургического завода Иван Тертичный.

Завод Ford Sollers стал вторым по счёту партнёром ЧМЗ среди российских заводов зарубежных автомобильных марок. В ноябре 2017 года ЧМЗ начал поставки на завод по производству грузовых автомобилей Volvo Group в Калуге. В 2018 г. объём поставки составил для Volvo более 2100 шт.