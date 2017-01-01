Комиссия по выбору директора пермского зоопарка отклонила кандидатуры всех претендентов

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Конкурсная комиссия 11 февраля приняла решение не выбирать директора зоопарка из представленных кандидатов на вакантную должность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Заявки подали семь человек. На первом этапе были отсеяны два кандидата. На втором этапе состоялось устное собеседование и защита презентационных работ пяти оставшихся претендентов. А именно: и. о. руководителя зоопарка Инны Малышевой, предпринимателей Виктора Беляева, Дмитрия Грачёва, Ксении Бельской и бывшего начальника управления городского ЖКХ Маскима Зубарева.

Как уточнили в пресс-службе, дальнейший поиск кандидатов продолжится. В том числе и среди руководителей и сотрудников других зоопарков России.

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