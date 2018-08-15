Работавший в здании склада нытвенский фитнес-клуб опечатан приставами

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Нытве судебные приставы приостановили деятельность фитнес-клуба за нарушение требований пожарной безопасности. Клуб функционировал в приспособленном складском помещении и не имел эвакуационного выхода, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В отдел судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило определение суда в отношении собственника и арендатора. Судом было принято решение о приостановлении эксплуатации нежилого помещения площадью почти 300 кв. м по адресу г. Нытва, ул. К. Маркса, 60. Помещение использовалось как фитнес-клуб «Атмосфера».

В ходе проверки, проведённой сотрудниками прокуратуры и МЧС, установлено, что данное помещение по классу функциональной пожарной безопасности является складским и не может использоваться в качестве фитнес-клуба. В нём отсутствуют второй эвакуационный выход и специальная техническая перегородка, отделяющая помещение от лестничных маршей.

В связи с тем, что выявленные нарушения представляли угрозу жизни и здоровью посетителей клуба, прокурор Нытвенского района ходатайствовал о приостановлении деятельности спортивного объекта до устранения выявленных нарушений. Суд данное заявление удовлетворил.

В настоящее время требования исполнительного документа исполнены. Собственник и арендатор помещения предупреждены об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. Сотрудниками ФССП будут регулярно проводиться проверки на предмет сохранности наложенных пломб.