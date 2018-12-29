В Прикамье появилась первая в России команда тренеров по заботе о сиротах-инвалидах

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Фото: Фонд «Дедморозим»

Федеральные эксперты по созданию семейных условий в учреждениях для сирот и сотрудники детских домов-интернатов Пермского края ставят совместный эксперимент. В рамках проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим» учёные, методисты и специалисты по реабилитации обучают местных сотрудников, делая из них тренеров по заботе с уважением. Такая команда появилась впервые в российских домах-интернатах для детей-инвалидов, сообщает команда фонда «Дедморозим».

«С программой, которая сейчас внедряется, все изменения в жизнях детей будут не случайны, а закономерны, — уверена Надежда Ли, координатор проекта «Вернуть будущее». — Все таланты и возможности детей должны быть использованы — от самых простых, когда ребёнок сам питается, до возможности жить самостоятельно, восстанавливать дееспособность».

Модель «Как дома» основана на структурных преобразованиях внутри учреждения и обучении персонала. Она уже реализуется в домах ребёнка в некоторых регионах, в том числе в Пермском крае с 2015 года, а также в домах-интернатах для детей с инвалидностью: Ояшинском (Новосибирская область) и ДДИ в Павловске (Лениградская область). С 2018 года разработчики модели обучают тренеров по заботе на территории Пермского края — это первый опыт подготовки команд из тренеров, которые будут работать на местах и обучать своих же коллег. В прошлом году сотрудники детских домов-интернатов Рудничного и Осы прошли первые два блока обучения, сейчас начался третий.

«Тренерами мы называем специалистов учреждений и тех воспитателей, у которых есть соответствующие компетенции, чтобы, получив опыт обучения здесь, передавать эти знания коллегам на рабочем месте, — рассказывает Олег Пальмов, доцент кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПБГУ. — Есть темы, которые очень важно пройти персоналу учреждения, чтобы создать семейное окружение и изменить качество жизни каждого ребёнка, качество взаимоотношений. Мы даём группе тренеров базовые знания, опыт, технологию и практику — как это делать, преподавая взрослым людям».

Работа по созданию семейного окружения в детских домах-интернатах Рудничного и Осы уже ведётся. За время внедрения модели «Как дома» в учреждениях произошли значительные изменения: созданы развивающие пространства, в которых дети могут заниматься, двигаться и играть, а значит, меньше времени проводить сидя или лёжа, постепенно формируется домашняя обстановка, уменьшилось количество детей в группах, реализуется идея близкого взрослого, который даёт ребёнку заботу и ощущение безопасности. После того как тренеры будут обучены и объединятся в команды, они будут участвовать в дистанционных супервизиях с федеральными экспертами, разбирая самые сложные индивидуальные ситуации из повседневной работы.

Из 100 сирот-инвалидов 80 проведут всю жизнь в закрытых учреждениях, 15 умрут ещё детьми, и только 5 смогут жить самостоятельно. Изменить прошлое этих детей не может никто, а вернуть им будущее по силам каждому. В том числе эта задача стоит перед тренерами по заботе, которые будут нести ценности проекта «Вернуть будущее» в ДДИ. Так выпускники домов-интернатов смогут избежать попадания в психоневрологические интернаты и жить максимально самостоятельной жизнью.

«Мало поменять облик учреждения: стены, мебель, шторы, — соглашается Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края. — Безусловно, мы должны внедрять технологии актуальные и современные. Мы увидели положительную динамику в развитии детей. Абсолютно каждому ребёнку необходимо планирование его будущего. Нужно понимать, какое будущее у каждого: либо он живёт самостоятельно, либо требуется его дальнейшее сопровождение. Мы как министерство, безусловно, будем поддерживать проект «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим».

Замминистра лично на одном из обучающих семинаров и наградила экспертов благодарственными письмами от министерства.

Справка

В 2018 году проект «Вернуть будущее» реализовывался при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. По итогам годовой работы выпущен сборник методических пособий по пяти направлениям реабилитации детей-инвалидов. В 2019 году часть расходов по проекту покроется за счёт «Тёплого забега» , который прошёл в Пермском университете в ноябре и стал самым масштабным благотворительным забегом.

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