На РИФ-2019 Прикамье планирует подписать инвестиционные соглашения на 6 млрд руб.

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14—15 февраля в Сочи состоится Российский инвестиционный форум (РИФ-2019). Главной темой форума станет реализация национальных проектов: «Национальные проекты: от стратегии к действию».

Пермский край на форуме представит официальная делегация под руководством главы региона Максима Решетникова. В её состав войдут представители власти и бизнеса, среди которых руководители крупнейших промышленных предприятий края, составляющих основу региональной экономики: ПАО «Метафракс», ООО «Упакс-Юнити», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», АО «ЭР-Телеком Холдинг» и некоторые другие, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Предполагается, что Пермский край подпишет сразу несколько стратегических соглашений, имеющих инвестиционную направленность. В частности, планируется подписание соглашения между правительством Пермского края и Российским фондом прямых инвестиций, а также с Российским экспортным центром. Общая сумма соглашений составит порядка 6 млрд руб.

Кроме того, ожидается, что на стенде региона будет подписан меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта между Пермским краем и ПАО «Метафракс». Предприятие намерено реализовать инвестиционный проект по строительству установок для производства параформальдегида и формалина, с объёмом инвестиций 5,5 млрд руб. Этот инвестпроект компании «Метафракс» станет вторым проектом компании, получившим региональную поддержку в формате СПИК. Напомним, первый специнвестконтракт по строительству комплекса по производству аммиака-карбамида-меламина на основе продувочного газа производства метанола в городе Губахе был заключён в феврале 2018 года. За 10 лет в его реализацию «Метафракс» планирует инвестировать более 58 млрд руб.

Также на форуме будет подписано соглашение между Фондом развития промышленности и ООО «Упакс-Юнити» об инвестировании 500 млн руб. в проект пермского предприятия. Новый проект компании, в реализацию которого она намерена инвестировать 1,2 млрд руб., позволит создать первую в мире производственную линию по изготовлению упаковки для пищевых продуктов, охватывающую полный цикл: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из очищенного сырья. В декабре 2018 года на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе инвестпроекту компании «Упакс-Юнити» был присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект».

На стенде Пермского края будут презентованы значимые для развития региона проекты, которые могут заинтересовать инвесторов. Гости стенда смогут ознакомиться с планами по благоустройству краевого центра «Пермь — 300 лет на Каме», проектами «Строительство современного микрорайона «Любимов» в правобережной части города Березники», «Создание автоматизированной линии глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) и производства жёсткой упаковки» ООО «Упакс-Юнити», а также с третьим по величине в России технопарком высоких технологий городского типа MORION DIGITAL.

Пермский делегация поучаствует и в деловой программе форума. Губернатор Пермского края Максим Решетников станет экспертом в нескольких ключевых панельных сессиях. Так, на одной из них — «Национальные проекты в регионы: главные вопросы в начале пути» — планируется обсудить принципиальные вопросы в рамках государственной работы над нацпроектами. О повышении конкурентоспособности регионов через рост производительности труда пойдёт речь на круглом столе, организованном общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», о вовлечении региональных предприятий АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», Министерством экономического развития РФ и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Пермский край стал одним из 16 регионов — участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», официальными участниками проекта являются и предприятия Прикамья.

Реализация на территории края федерального проекта «Умный город» позволит презентовать пермские инновационные цифровые и инженерные решения на одноимённой сессии РИФ-2019. Как известно, Пермский край вошёл в топ-10 субъектов страны по уровню цифровизации. В мае 2018 года в Перми прошла стратегическая ИТ-сессия, на которой обсуждались такие направления деятельности сферы ИКТ, как «Умный город», подготовка кадров для цифровой экономики, цифровая трансформация госсектора, цифровая трансформация производства, стратегия и создание условий для цифровой трансформации региона.

Кроме этого, на площадке форума глава Пермского края Максим Решетников встретится с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.



