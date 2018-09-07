PAN City Group приглашает на день открытой стройки в ЖК «Атмосфера»!

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Цены и ипотечные ставки растут, а квартиру вы так и не выбрали?

Успевайте, покупать сейчас — самое время!

Приходите на день открытой стройки в ЖК «Атмосфера» 16 февраля!

Вы своими глазами оцените качество и темпы строительства и впечатлитесь высокими потолками и пространством холла. Уверены, вас не оставит равнодушными увеличенное остекление и количество попадающего в квартиры весеннего солнца!

На дне открытой стройки вы сможете выбрать идеальную для себя планировку и распланировать функционал каждой комнаты в ней, а также задать все технические вопросы по конструктиву, ходу строительства и используемым материалам.

Успевайте выбрать интересующую вас планировку и забронировать квартиру, пока она есть в наличии!

Ждём вас в субботу, 16 февраля, с 11 до 13 часов на ул. Краснополянской, 21 (микрорайон Владимирский). Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону ‎257-17-17 (заявки принимаются до 18:00 15 февраля 2019 года).

Подробности — в отделе продаж по телефону ‎(342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

Застройщик — ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru , а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация застройщика ООО «СИТИ Проект».

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