Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 12 февраля

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Год за триста. Планы по подготовке к юбилею Перми подкрепляют финансами.

Галина Юзефович: Критиком становится каждый, кто высказывается о книгах публично. Обозреватель «Медузы» и преподаватель бизнес-школы «Сколково» — о том, как изменилась роль профессиональных критиков за последние два десятилетия и кто теперь ориентирует читателей в информационном поле книжных новинок.

Древнегреческая обитель. «Телту» снесёт «Акрополь-М».

Как подделка в колесе. Пермские товаропроизводители проигрывают борьбу с контрафактом и терпят миллионные убытки.

Рекламные берега. Несмотря на стабилизацию экономики, рекламный рынок Перми не растёт.

Алексей Лобанов: На стыке криптомира и реальности будущее не предопределено. Директор департамента банковского регулирования Банка России — о революции в финансовых системах.

Компрос, ты ли это? Власти Перми представили планы по реконструкции Комсомольского проспекта.

Февральская лазурь. В Центре городской культуры открылась выставка, инициированная дискуссией в фейсбуке.

Кавер-живопись. Открылась персональная юбилейная выставка Менделя Футлика.

Конденсат искусства и науки. В Перми впервые прошёл фестиваль-финисаж Art&Science Fest.

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