Работа главного ледового городка Перми продлена на неделю

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Ледовый городок «Ветер с Востока», расположенный на площади около Театра-Театра, будет работать на неделю дольше, чем планировалось: его закрытие намечено не на 17, а на 23 февраля. Об этом на своей страничке в Instagram написал глава Перми Дмитрий Самойлов

«Ледовый городок на эспланаде должен был закрыться 17 февраля. В директе меня неоднократно спрашивали, можно ли продлить его работу. Температура воздуха на ближайшие недели позволяет дальнейшую эксплуатацию городка, поэтому принял решение продлить его работу до 23 февраля, дальше будем смотреть по погоде. Дал департаменту культуры поручение организовать работу охраны и администраторов на этот период», — написал Дмитрий Самойлов.

Напомним, городок работает с 30 декабря.