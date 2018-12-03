В Нытве появился второй Музей ложки

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Нытвенский металлургический завод (ОАО «Нытва») открыл музейный зал истории производства столовых приборов. Об этом сообщает корпоративная газета предприятия «Прокатчик».

— В нашем городе есть муниципальный Музей ложки. Безусловно, в основе его создания — столовые приборы Нытвенского металлургического завода — градообразующего предприятия Нытвы. В своём же заводском музее мы хотим показать наши изделия в процессе производства, а также то, как менялись технологические процессы и сами столовые приборы за 80 лет работы цеха. Прийти к нам на экскурсию могут все желающие, — прокомментировал открытие музейной экспозиции генеральный директор ОАО «Нытва» Дмитрий Бутенко.

Представленные в музее экспонаты демонстрируют технологическую цепочку создания столовых приборов, различные производственные процессы, их особенности. Экскурсовод расскажет, как происходит раскатка металлической заготовки, формовка, чеканка ложек. Посетители смогут увидеть, как с течением времени изменился внешний вид столовых приборов.

Музей располагается по адресу: г. Нытва, ул. К. Маркса, 71 (в здании заводоуправления). Ознакомиться с историей производства столовых приборов можно ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

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