Доход от сдачи в аренду двухкомнатной квартиры в Перми равен половине средней зарплаты

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Владелец двухкомнатной квартиры в Перми от сдачи её в аренду в среднем за месяц компенсирует половину средней зарплаты. Такие данные приводит портал domofond.ru.

Как отмечают аналитики портала, средняя зарплата в Прикамье составляет почти 35 тыс. руб., а средняя ежемесячная плата за аренду двухкомнатной квартиры в регионе — 17,7 тыс. руб. Таким образом хозяину такой квартиры ежемесячно поступает 51% от средней зарплаты.

Что касается однокомнатных квартир, то по ним средняя ежемесячная ставка равна 12,5 тыс. руб. Значит владелец к своей средней зарплате прибавляет ещё 36%.

По этому показателю пермяки находятся на 36-м месте среди регионов России. Аналитики портала отмечают, что наиболее выгодно сдавать квартиру в Симферополе, где «однушка» может принести хозяину до 79% от средней ежемесячной зарплаты, а «двушка» вообще её «покрыть» на 3%. Наименее выгодно сдавать квартиры в Тюмени. Там однокомнатная квартира принесёт владельцу всего 23% от средней зарплаты в регионе, а двухкомнатная — 32%.