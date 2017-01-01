Максим Решетников в третий раз пообщается с жителями Прикамья в Instagram

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Губернатор Пермского края Максим Решетников пригласил жителей Прикамья к общению на своей странице в Instagram. Уже завтра, 12 февраля, здесь состоится ставшая традиционной прямая линия главы региона.

«Приглашаю вас встретиться завтра в 19:00 здесь. Будет уже традиционное общение в прямом эфире. Как обычно, свои вопросы пишите под анонсом», — написал Максим Решетников.

Это уже третья прямая линия главы региона в социальной сети. Первое общение 21 ноября 2018 года запомнилось многим критикой работы блока ЖКХ администрации Перми. После этой прямой линии в отставку подал заместитель главы Перми по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Романов.

В ходе последнего прямого эфира в Instagram 18 декабря, при единовременном количестве пользователей порядка 1 тыс. человек, за общением губернатора с людьми наблюдали свыше 6,4 тыс. человек.

В администрации главы региона отмечают, что прямые эфиры в социальной сети доказали свою эффективность. При этом жители, на чьи вопросы губернатор не успел ответить во время трансляции, получают необходимую информацию от профильных министров в течение нескольких суток после завершения прямого эфира.



