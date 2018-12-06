«Мегафон» рассказал о предпочтениях пермяков в интернете

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Пермяки сломали стереотипы: говорить по телефону и смотреть сериалы в регионе теперь предпочитают мужчины, слушать — женщины, а зависать в соцсетях — не подростки. Такие выводы связисты «МегаФона» сделали, проанализировав предпочтения пермяков при выборе тарифного плана.

По данным агентства Adyoulike, пользователь смартфона ежедневно прокручивает 178 метров своей ленты. В общей сложности 400 человек прокручивают окружность Земли за год. Пермяки побили этот рекорд: пользователей самого популярного в регионе тарифа «Включайся! Общайся» за год стало в 7 раз больше. На нём работает бесплатная опция «Безлимитный интернет», с ее подключением «виртуальная лента» увеличивается вдвое. Бесконечно общаться в соцсетях предпочитают пермячки в возрасте 25—30 лет.

Вторым в рейтинге тарифов у женщин остается «Включайся! Слушай», на котором не тарифицируется трафик с «Яндекс.Музыки», BOOM, Apple Music, Radio Record и других музыкальных платформ. Сейчас это предложение выбирают в 6 раз больше абонентов, чем в январе.

А вот среди любителей смотреть сериалы и видео, подключивших «Включайся! Смотри», 65% — мужчины. Они получают безлимитный трафик на YouTube, Rutube, Vimeo, а также пакет каналов на «МегаФон ТВ». В 2018 году востребованность этого тарифа увеличилась в 5 раз.

Среди пользователей «Включайся! Говори», которые предпочитают традиционные звонки, также больше представителей сильного пола.

«Пермяки проводят онлайн всё больше времени: уже два из трёх новых абонентов «МегаФона» выбирают безлимитный интернет. Но при этом мы понимаем, что эти часы в сети они тратят по-разному. Поэтому предлагаем выбрать — нужен ли им полный безлимит или достаточно пользоваться без ограничений соцсетями, взять объёмный пакет минут или трафик на звонки через мессенджеры», — отметил директор «МегаФона» в Перми Пётр Козловский.

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