В Перми пройдёт митинг, посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана

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В пятницу, 15 февраля, исполняется 30 лет вывода советских войск из Афганистана. В этот день в Перми состоится митинг, возложение венков и цветов у памятника «Разорванное братство», а в ДК им. Солдатова пройдёт праздничный концерт. С памятной датой пермяков поздравит герой Советского Союза, генерал, командир легендарной группы «Альфа» Геннадий Зайцев.

Всего в 2018—2019 годах в регионе пройдёт более 100 мероприятий, включая акции памяти, возложения цветов, лекции, встречи поколений, реставрацию памятников, а также выпуск памятных изданий.

Руководитель организационного комитета по проведению мероприятий, посвящённых 30-летию вывода войск из Афганистана, замглавы администрации губернатора Яна Дорофеева отметила, что они стараются максимально привлекать молодёжь на эти мероприятия. «Мы понимаем, что важно не только почтить память наших героев, но и передать эти знания и ценность мира молодому поколению. Поэтому в плане мероприятий можно найти и вечера встреч, и лекции, и вахты памяти — всё это делается, чтобы молодёжь помнила и печальные страницы нашей истории», — пояснила она.

Отметим, через войну в Афганистане прошли более 6 тыс. военнослужащих из Пермской области. Из них 140 человек погибли при исполнении служебного долга, а два человека считаются без вести пропавшими.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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