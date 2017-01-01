Гайвинский стадион после реконструкции сможет принимать соревнования федерального уровня

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Сегодня, 8 февраля, губернатор Максим Решетников во время рабочего выезда в Орджоникидзевский район посетил готовящийся к реконструкции стадион «Гайва».

Гайвинский стадион построили ещё в 80-х годах. Сейчас он находится в оперативном управлении спортивной школы «Темп», в которой работают отделения дзюдо, спортивной борьбы, лёгкой атлетики, пулевой стрельбы, кикбоксинга, тяжёлой атлетики, парусного спорта, спортивной акробатики и аэробики. Летом на стадионе можно бесплатно заниматься на беговых дорожках, а зимой — кататься на коньках.

Максим Решетников отметил, что только в декабре-январе этот муниципальный каток посетили почти 22 тыс. человек, что говорит о востребованности этой площадки. Однако грядущая реконструкция стадиона расширит функционал объекта и позволит повысить доступность спортивной инфраструктуры в этом микрорайоне Перми.

Общая стоимость реконструкции спортивного объекта согласно проекту капитального ремонта оценивается 140 млн руб. Руководитель спортивного объекта Александр Емельянов рассказал, что проект капремонта стадиона уже прошёл госэкспертизу. «Предполагается полная замена всех спортивных сооружений: современное футбольное поле, беговые дорожки последнего поколения, ремонты трибунных помещений, замена трибунных сидушек на пластиковые. Мы надеемся, что через два-три года это будет точка притяжения для жителей района, а мы сможем проводить соревнования, в том числе и российского уровня», — заявил директор стадиона.

Источник — администрация губернатора Пермского края