Будущую спортбазу «Северный склон» в Мотовилихе отдадут в концессию на 39 лет

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Это следует из постановления городской администрации за подписью главы Перми Дмитрия Самойлова. Документ доступен на сайте мэрии. Отметим, что строительство объекта ещё не началось: его должен осуществить концессионер.

Сама база разместится юго-восточнее Северной дамбы. Её площадь составит порядка 4 тыс. кв. м. На базе расположатся основное здание, подъёмник, горнолыжные трассы для спуска, слоуп-стайла и биг-эйр.

Инвестиции в проект составят порядка 100 млн руб. Строительство объекта должно быть завершено в течение 24 месяцев со дня заключения соглашения. Его срок составит 39 лет. Сумма концессионной платы будет определена в результате конкурсных процедур, дату объявят позднее. При этом сумма не может быть ниже 44,7 тыс. руб. в год.