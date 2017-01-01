В Пермской краевой филармонии состоится XII сессия Образовательного центра Юрия Башмета.

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Об этом сообщили в пресс-службе Пермской краевой филармонии. В феврале мастер-классы проведут:

— Денис Лупачев, флейта (Санкт-Петербург) — преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, солист Государственного академического Мариинского театра, лауреат международных конкурсов.

Занятия пройдут с 9 по 11 февраля в репетиционном классе Пермской краевой филармонии (ул. Советская, 69). Это его первая встреча с юными пермскими музыкантами;

— Олег Гулевский, баян (Санкт-Петербург) — преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заведующий средней специальной музыкальной школой Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Он ждёт своих учеников с 17 по 19 февраля в репетиционном классе Пермской краевой филармонии (ул. Советская, 69);

— Сергей Главатских, фортепиано (Москва) — лауреат международных конкурсов, солист Московской академической филармонии, доцент Московской государственной консерватории, преподаватель специального класса музыкального исполнительства Московского государственного училища им. Шопена.

Уроки мастерства состоятся: 17 и 19 февраля — в репетиционном классе Пермской краевой филармонии (ул. Советская, 69); 18 февраля — в Органном концертном зале Пермской краевой филармонии (ул. Ленина, 51).

Чтобы стать участником мастер-классов, необходимо оформить заявку на бланке учреждения и отправить на muz.gostin@mail.ru с указанием возможного времени участия:

— для флейты — до 7 февраля 2019 г. включительно;

— для фортепиано и баяна — до 13 февраля 2019 г. включительно.

После получения заявок составляется график проведения мастер-классов. В случае получения большого количества заявок список активных участников мастер-классов может быть ограничен.

График прослушиваний будет опубликован на сайте Пермской краевой филармонии.

Участникам необходимо до мастер-классов предоставить оригинал заявки с подписью и печатью, оригинал согласия (для участников до 18 лет заполняется родителем) на участие и копию документа, удостоверяющего личность.

Посещение мастер-классов для слушателей — свободное.