Жителям Индустриального района представили проект новой маршрутной сети

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Фото: Константин Долгановский

Департамент дорог и транспорта продолжает проводить обсуждение маршрутной сети каждого района города. Проект уже был представлен в Дзержинском районе, после встречи с жителями специалисты его будут дорабатывать. Вторая встреча была организована в Индустриальном районе.

В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин, глава администрации Индустриального района Александр Иванов, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, депутат гордумы Василий Кузнецов и Сергей Захаров, жители района.

В рамках встречи был представлен проект новой транспортной модели, жители высказывали свои предложения по формированию маршрутов общественного транспорта, которые специалисты постараются максимально учесть.

Напомним, сейчас в городе разрабатывается проект новой транспортной модели, в рамках которой планируется изменение существующей маршрутной сети. В ходе реализации проекта будут внедрены бесплатные пересадки, безналичная оплата проезда и единые проездные документы на всех видах транспорта. Это предоставит пассажирам возможность выбора способа оплаты проезда, а также экономии при совершении большого количества поездок.

Сегодня в Индустриальном районе существует ряд транспортных проблем: частные перевозчики отказываются от невыгодных маршрутов, таких как, например, 9т, тогда как на ул. Мира транспорт скапливается на остановках. На ул. Советской Армии обустроены остановочные пункты, при этом на участке полностью отсутствуют маршруты. Из-за хаотично сформированных маршрутов, дублирующих друг друга на отдельных участках, их время ожидания остаётся высоким, а пассажиры вынуждены делать платные пересадки.

Все эти вопросы планируется решить за счёт совершенствования маршрутной сети.

В результате её внедрения появятся новые транспортные связи на ул. Советской Армии на участке от проспекта Декабристов до ул. Мира. Также в ходе встречи был представлен новый маршрут №28 «Микрорайон Нагорный» — «Улица Стахановская», автобус создан для обеспечения внутрирайонных связей. Маршрут №9т, следующий до деревни Субботино, планируется организовать по регулируемым тарифам, а также уменьшить интервал движения с 90 минут до 20 минут.

Кроме того, в планах — восстановить движение трамвайного маршрута №2 «Улица Стахановская — «Станция Осенцы». На маршруте №3 будут курсировать автобусы большой вместимости. Движение маршрута №47 «Мачтобаза» — «Порт Пермь» — «Аэропорт Бахаревка» планируется по ул. Советской Армии и Малкова, а автобусные маршруты №4, №19, №42, №59, №77 и №80 поменяют один из конечных пунктов. Маршрут №10 планируется заменить автобусами №40 и №74 с бесплатной пересадкой на улице Ленина, но при этом все транспортные связи между микрорайонами сохранятся.

В результате реализации проекта ожидание транспорта, например, на остановках «Микрорайон Нагорный», «Ипподром», «Проспект Декабристов» с 5—8 минут сократится до 2 минут за счёт возможности воспользоваться любым маршрутом с последующей пересадкой вместо длительного ожидания конкретного маршрута.

Все изменения будут внедряться только при условии наличия возможности бесплатной пересадки, что позволит пассажирам без дополнительных затрат пересесть с одного маршрута на другой.

Подобные встречи планируется провести в каждом районе города. Свои обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru.

Источник — пресс-служба администрации Перми