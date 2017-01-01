На сокращение кассового разрыва ПКГУП «Теплоэнерго» из бюджета края выделят около 353 млн руб. Предполагается, что за полгода недосбор платежей составит 9,2% от валовой выручки предприятия

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

В среду, 6 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание поправки о внесении изменений в бюджет на 2019—2021 годы. Законопроект планируется рассмотреть сразу в двух чтениях в ходе февральского пленарного заседания.

В частности, в 2019 году из краевого бюджета планируется предусмотреть 352,9 млн. руб. на возмещение ПКГУП «Теплоэнерго», которое является региональным оператором по обращению с ТКО, недополученных доходов. В финансово-экономическом обосновании поясняется, что в связи с тем, что с 1 января кардинально изменилась структура оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО, в первом полугодии 2019 года прогнозируется недосбор платы в объёме 9,2% от валовой выручки, утверждённой тарифом.

Отметим, ранее на заседании 22 ноября рабочей группы по вопросам реформирования ЖКХ Законодательного собрания было объявлено, что кассовый разрыв в первом-втором кварталах 2019 года по самому пессимистичному сценарию может доходить до 1,3 млрд руб. (36% от всего размера платы). Наиболее вероятная цифра, по прогнозам правительства, намного меньше — до 300 млн руб. Чтобы покрыть этот разрыв, как сообщил вице-премьер Пермского края Антон Удальёв, власти, скорее всего, воспользуются бюджетными субсидиями.

По информации «Нового компаньона», возчики были готовы к такому развитию событий. Один из собеседников сообщил, что у них есть «запас прочности» для выживания в первые месяцы становления деятельности регоператора. Кроме того, 5 февраля на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Антон Удальёв сообщил, что первые суммы возчикам уже перечислили.