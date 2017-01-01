Крайизбирком сменил председателя ТИК Бардымского района

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На прошедшем заседании Избирательной комиссии Пермского края председателем ТИК Бардымского района был назначен Радиф Мансуров. Он сменил на этом посту Рустема Шакирзянова, ушедшего с должности в конце предыдущего месяца.

Радиф Мансуров имеет богатый опыт работы в системе избирательных комиссий. С 2008 года в разное время он работал системным администратором ГАС «Выборы», возглавлял молодёжную избирательную комиссию муниципалитета, являлся членом и председателем УИК, а также членом ТИК Бардымского района. С 2013 года состоит в Молодёжном кадровом резерве Пермского края.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:

— В конце прошлого года мы начали очередной этап ротации председателей ТИК, под который попадут те из них, кто не всегда оперативно реагирует на возрастающие требования к системе комиссий. Поэтому для новых назначений мы уже не первый раз подбираем молодых, но при этом весьма опытных кадров, которые давно работают в нашей системе, знают её изнутри и хорошо обучены и подготовлены нашими сотрудниками. В ближайшее время произойдет плановая замена председателей ещё в нескольких комиссиях, где будут применена та же кадровая политика.