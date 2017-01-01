Депутаты ЗС внесли изменения в «законопроект о дебоширстве» Теперь под «бытовое дебоширство» будет подпадать и унижение человеческого достоинства соседей по даче

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Сегодня, 7 февраля, в Заксобрании прошло заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта поправок в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях».

Всего в рабочую группу поступило 15 поправок. Все они были приняты или учтены. В частности, в законопроекте прописали такие признаки бытового дебоширства, как нарушение покоя граждан, создание конфликтной ситуации, шум, нецензурная брань и (или) унижение человеческого достоинства.

Действия будут наказуемыми, если произошли в жилых помещениях, на территории общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в садовых домах, на садовых и огородных участках, а также в расположенных на них постройках.

При этом в законопроекте прописали, что положения этой статьи не распространяются на производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, а также на действия граждан, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий и предотвращение аварий или других ЧП и проведение неотложных работ, требуемых для личной и общественной безопасности граждан.

Ещё одну поправку в законопроект внесли, чтобы наделить полномочиями по составлению протоколов об административном нарушении не только органы местного самоуправления, но и министерство территориальной безопасности Пермского края. По словам представителя администрации губернатора, это позволит правительству Пермского края заключить с ГУ МВД соглашение о взаимодействии, чтобы в будущем эти протоколы составляли сотрудники полиции.

Представитель министерства территориальной безопасности Пермского края сообщил, что проект соглашения, в котором пока нет пункта о дебоширстве, уже прошёл согласование в министерстве внутренних дел. На прошлой неделе документ передали в Министерство финансов РФ. Через месяц проект соглашения направят в Минюст, и только где-то в начале апреля глава ГУ МВД Владимир Колокольцев сможет его подписать. Так как Заксобрание «законопроект о дебоширстве» во втором чтении ещё не приняло, этот пункт решили внести в соглашение с МВД позднее — после его утверждения на федеральном уровне.

Напомним, ранее прокуратура Пермского края предложила установить за бытовое дебоширство административную ответственность, так как сейчас наказать дебошира можно, только если он нарушил порядок в общественном месте или в ночное время. Ранее представители прокуратуры объяснили, что этот законопроект должен развязать руки полиции и разрешить им проводить с дебоширами индивидуальную профилактическую работу.

За совершение этого правонарушения предлагается установить штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. Административный штраф за повторное нарушение составит 1—2 тыс. руб. До тех пор как правительство края и МВД не подпишут соглашение о взаимодействии, протоколы об административном нарушении будут составлять административные комиссии, а рассматривать — мировые судьи.