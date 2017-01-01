Обманутый дольщик взыскал с пермского застройщика 900 тыс. руб.

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Кировский районный суд Перми обязал пермского застройщика выплатить жителю Перми неустойку и штраф за просрочку передачи квартиры по договору. Судом установлено, что истец заключил с жилищно-строительным кооперативом «Правый берег» договор участия в долевом строительстве и оплатил стоимость квартиры. Ответчик обязался передать в собственность квартиру в третьем квартале 2016 года, однако не исполнил данное обязательство.

Сроки сдачи дома неоднократно сдвигались, его строительство на сегодня не закончено.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения в суд, который частично удовлетворил требования истца. В пользу дольщика взысканы неустойка за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 617,2 тыс. руб., компенсация морального вреда в размере 10 тыс. руб., штраф в размере 313,6 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу.

Отметим, ЖСК «Правый берег» возводит дом на ул. Кировоградской, 68а (адрес изменён, ранее был ул. Кировоградская, 70). Ранее Инспекция госстройнадзора Пермского края направила в прокуратуру сведения о нецелевом расходовании средств дольщиков данным застройщиком, чтобы определить, имеется ли в действиях компании состав преступления. В рамках проверки Госстройнадзор выявил нецелевое расходование ЖСК «Правый берег» в размере 38 млн руб.