В микрорайоне Пролетарском в тестовом режиме начал работу новый бассейн

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Фото: Вконтакте

В микрорайоне Пролетарском (ул. Транспортная, 7) начал работу новый аквацентр. Правда, пока в тестовом режиме — официального открытия ещё не было, так как некоторые услуги аквацентра пока недоступны, в частности не работает сауна.

Но уже с 1 февраля любой желающий при наличии справки от врача может посетить непосредственно плавательную часть.

Напомним, строительные работы начались в конце 2016 года компанией ПЗСП. Комплекс является копией аналогичного аквацентра в п. Усть-Качка, который включает в себя 25-метровый «взрослый» бассейн, 14-метровый «детский» бассейн с игровой зоной и джакузи, сауну и тренажёрный зал.

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