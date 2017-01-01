По итогам 2018 года, профицит краевого бюджета составил 33 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Министерство финансов Пермского края подвело итоги исполнения регионального бюджета в 2018 году. Как следует из отчёта ведомства, он исполнен с профицитом в 33 млн руб.

Напомним, ранее краевой минфин заявлял, что заложенный в бюджете минувшего года дефицит является техническим.

Доходы бюджета Пермского края в 2018 году составили 128 млрд руб. Это на 9,4% больше аналогичного показателя прошлого года. В том числе собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили 110 млрд руб. (+12,5% к 2017 году). Из них 48 млрд руб. (+18,3% к 2017 году) принёс бюджету налог на прибыль организаций. На это повлияло увеличение региональной налоговой ставки на 0,5%, а также рост налоговой базы, в том числе по крупнейшим налогоплательщикам.

Уровень долговой нагрузки регионального бюджета в 2018 году по отношению к 2017 году снизился на 1,5 п. п. и составил 16,8% от объёма собственных доходов. Объём государственного долга Пермского края на 1 января 2018 года составил 18,4 млрд руб. Для минимизации расходов на обслуживание долга региональный минфин в течение финансового года привлекает бюджетные кредиты, предоставляемые Управлением финансового казначейства по Пермскому краю под 0,1% годовых до 90 дней. Это позволило сократить расходы на обслуживание долга более чем в 5 раз по сравнению с 2017 годом (с 505,5 млн руб. до 94,5 млн руб).

Основная часть расходов была предусмотрена на развитие здравоохранения, образования и на социальную поддержку. В общей сложности на реализацию госпрограмм социального блока направлено 85 млрд руб., что на 11,3% больше, чем в 2017 году.

Доля расходов на развитие составила 18,3%. Для сравнения: в 2016 году этот показатель был на уровне 9,8%, в 2017 году — 15,3%. На развитие региона направлено более 21 млрд руб. Это строительство и ремонт дорог, строительство социальных объектов, приобретение оборудования, благоустройство.