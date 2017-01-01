Строительство небоскрёба Headliner продолжается несмотря на морозы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба компании

Февральские морозы не влияют на активность строителей небоскреба Headliner. Современные строительные технологии позволяют работать практически при любой погоде. Строители работают 6-7 дней в неделю, невзирая на низкие температуры. Лишь работы по бетонированию не проводятся при морозах ниже 25 градусов.

Подрядчики АО «КОРТРОС-Пермь» организовали работы на строительной площадке дома 48В по ул. Революции так, что даже в официальные выходные производство здания не останавливается.

Жилой дом Headliner, как и другие дома жилого квартала «Гулливер», возводится по монолитно-каркасной технологии. В настоящее время в строительной отрасли эта технология наиболее популярна, так как отвечает всем требованиям безопасности и качества. Строительство 31-этажной высотки ведется всего четвертый месяц, поэтому работы еще не вышли за пределы цокольных этажей. Сейчас выполняется бетонирование вертикальных конструкций -2-го и -1-го этажей парковки.

На площадке уже установлены два башенных крана, которые будут «расти» вместе с каркасом дома. Один из кранов поставлен на более объемный фундамент, так как этого требует технология возведения здания высотой почти 100 м.

Выбрать квартиру вы можете на сайте headliner.gulliverperm.ru, а забронировать понравившийся вариант вам помогут в офисе продаж по тел. 2-155-775.

Застройщик АО «КОРТРОС-Пермь». Проектная декларация на сайте gulliverperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба АО «КОРТРОС-Пермь»