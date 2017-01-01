Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 8 февраля
Компрос — для пешеходов. В рамках реконструкции Комсомольского проспекта будут существенно расширены тротуары. В администрации Перми 5 февраля состоялось обсуждение проекта реконструкции одной из главных городских артерий. Это стало продолжением дискуссии, начатой на двух градсоветах, прошедших в августе и октябре минувшего года.
Оксана Мелехова: Основа основ — снижение смертности. Министр здравоохранения Пермского края поделилась итогами 2018 года.
Обеспечить комфортное проживание. Партпроект «Городская среда» помог пермскому пенсионеру решить вопрос с затоплением квартиры.
Многодетным мамам — досрочная пенсия. Изменения в пенсионном законодательстве с 2019 года устанавливают более ранний выход на пенсию для многодетных матерей.
Доступный архив. В последний день января в краевом центре состоялась презентация новой книги «Архив, открытый городу».
История города — история горожан. В Перми подвели итоги конкурса «Моя семья в истории города».
В предвкушении большого праздника.Прикамье 23 и 24 марта станет настоящей мировой столицей «летающих лыжников».
Любовь без границ? Пермяки оценили, на сколько важна разница в возрасте на отношения между мужчиной и женщиной.
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