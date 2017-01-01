Гортранс представил рейтинг работы общественного транспорта Перми по итогам 2018 года
МКУ «Гортранс» подвело итоги работы общественного транспорта Перми за 2018 год. Показатели качества маршрутов определялись по нескольким критериям: проценты выполнения рейсов, регулярность рейсов, выполнение первых и последних рейсов. Максимально каждый маршрут мог получить 100 баллов.
По этим данным лучшим оказался автобусный маршрут №17 с рейтингом 99,75. На втором месте — троллейбусный маршрут №8 (99,64), на третьем — автобусный маршрут №27 (99,56).
Худшими стали автобусный маршрут №3Т (29,36), №46 (20) и №10Т (20). В целом общественный транспорт города выполняет расписание маршрутов в среднем на 91,48%. С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
В пресс-службе горадминистрации сообщили: сейчас в рамках новой транспортной модели обсуждаются новые условия выполнения транспортной работы. Предполагается, что по новым контрактам размер штрафа за нарушение маршрута следования или несоблюдение расписания будет существенно увеличен.