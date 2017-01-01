С сентября жильё в Перми подорожало на 5%

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Фото: Константин Долгановский

Портал о недвижимости Domofond.ru проанализировал рынок жилья в городах России со времени повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25% (до 7,5% c 14 сентября 2018 года).

За это время в Перми квартиры на вторичном рынке подорожали в среднем на 5,4% (55,8 тыс. за 1 кв. м вместо 53 тыс. руб.). Повышение на рынке новостроек не столь значительное — на 1,9% (56 тыс. руб. за 1 кв. м вместо 55 тыс. руб.)

Аналитики отмечают, что цены на «вторичку» выросли во всех крупных городах. Больше всего во Владивостоке — на 10,9%, Ставрополе — 9,5%, и Казани — 9,4%. В среднем по России рост составил 4,6% (63,6 тыс. руб. за 1 кв. м).

На рынке новостроек ситуация схожа, но в некоторых городах цены снизились. Так, максимальный рост зафиксирован в Балашихе — на 14%, Ульяновске — на 11,2%, и Казани — на 7,7%. Максимально снизились — в Грозном (на 1,6%) , Ростове (1,5% ) и Кировске (1,3%). .