Театр-Театр и Егор Дружинин приглашают на кастинг в танцевальную группу мюзикла «Винил»

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Театр-Театр

Фото: Константин Долгановский

Пермский академический Театр-Театр приглашает жителей Прикамья посетить танцевальный кастинг известного хореографа-постановщика Егора Дружинина в танцевальную группу мюзикла «Винил». Кастинг состоится 12 и 13 февраля в 13:00 в фойе большой сцены и «Сцены-Молот».

«Театр-Театр начинает отбор новых участников апрельской премьеры — рок-н-ролльного спектакля Бориса Мильграма «Винил». Хореографом-постановщиком мюзикла выступает Егор Дружинин, в чью команду ТТ приглашает всех, кто хорошо танцует и мечтает выступить на большой сцене!» — рассказали в театре.

Сообщается, что прошедших кастинг ждёт выступление на большой сцене Пермского академического Театра-Театра, работа с одним из лучших хореографов России, возможность стать частью балетной труппы «Театр-Театр» и показать себя всему миру во время мировой online-премьеры мюзикла.

Театр-Театр ждёт фото и видео всех желающих в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация осуществляется до 9 февраля по ссылке. Сам кастинг пройдёт в Пермском академическом Театре-Театре. Участники без регистрации не допускаются. Больше подробностей — в группе кастинга «Вконтакте».