Бардымская школа войдёт в пилотный проект «Электронная школа» в Прикамье

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Вчера, 6 февраля, ходе поездки в Бардымский район губернатор побывал в средней школе №2. Бардымская школа №2 является одной из крупнейших сельских школ Пермского края. Здесь в 43 классах обучаются 1060 учащихся. В школе работают 100 педагогов, из них — 72 учителя. 80% учителей имеют высшее образование, 28% — имеют высшую категорию.

Директор образовательного учреждения Тахир Абузов поблагодарил краевые власти за финансирование ремонта и оснащения школы. За 2017—2018 годы из краевого бюджета на ремонт школы было направлено почти 11,5 млн руб.

«Школа приведена в порядок по всем требованиям, сделана «под ключ», проведён интернет, IP-телефония. В конце месяца будет поставка компьютерного оборудования, учителя будут заполнять электронные журналы, в каждом кабинете будут проектор, экран, и доступ к интернету», — подчеркнула директор.

По словам главы региона, по уровню образования и школа, и гимназия в Барде на хорошем уровне. Также Максим Решетников поделился планами на запуск пилотного проекта «Электронная школа», в который войдет одно из образовательных учреждений Бардымского района.

«Мы возьмём наработки по «Электронной школе», опробованные в других регионах, и начнём внедрять этот проект в 20 школах Пермского края, — заявил губернатор. — В Барде тоже сделаем такую точку, благо подключение к интернету сейчас есть, скорости хорошие».

Также в ходе поездки в Бардымский район губернатору Максиму Решетникову представили новую открытую спортивную площадку площадью 26 на 56 м при ФОК «Батыр», которая включает хоккейную коробку, асфальтированное покрытие, стойки волейбольную, баскетбольную, ворота для мини-футбола, ворота хоккейные, установлено дополнительное электроснабжение, видеонаблюдение, ограждение.

Глава региона отдельно подчеркнул, что все работы по благоустройству районов Пермского края будут продолжаться и дальше: «Большой объём средств в этом году направляется на благоустройство. Обязательно будем продолжать все начатые программы, в Барде уже многое делается, и, я так понимаю, не только в Барде, в других поселениях района».

Отметим, бюджет Пермского края на 2019—2021 годы предполагает порядка 104,7 млрд руб. на развитие образование и молодёжную политику. В ближайшие три года планируется построить 21 школу на 10 тыс. мест в 16 территориях региона. В том числе — две на территории Бардымского района: на 220 мест в селе Тюндюк и на 60 мест в деревне Брюзли.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края