1,3 тыс. жителей Бардымского района получили возможность подключения домов к газу

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В среду, 6 февраля, в рамках рабочей поездки в Бардымский район губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергеем Черезовым и главой муниципалитета Сергеем Ибраевым принял участие в пуске газа в селе Танып.

Возможности нового газопровода позволят обеспечить газом 348 домов и несколько объектов социальной инфраструктуры, в том числе школу и Дом культуры.

Также сегодня состоялся пуск газа в сёлах Кармановке и Амировке. Газопровод в Кармановке и Амировке обеспечит газом 179 жилых домов. Таким образом, после введения в строй новых объектов возможность подключения к газу получили порядка 1,3 тыс. жителей муниципалитета.

Всего за 2019—2020 годы в Бардымском районе планируется построить четыре газопровода, которые обеспечат газом порядка 1,4 тыс. домовладений.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Газ в дома даёт иное качество жизни, поэтому мы и дальше будем делать особый упор на газификацию, будем стараться сохранить объёмы подключений домовладений на уровне 7—8 тыс. в год. В 2017 году мы запустили программу социальной поддержки отдельных категорий граждан, согласно которой край компенсирует подключение дома к газу. Этот инструмент доказал эффективность: только в том году этим видом поддержки воспользовалось порядка 800 семей, 40 из них — из Бардымского района.

По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергея Черезова, существенный рывок в объёме подключений домовладений к газу — результат совместной работы краевых и местных властей с Газпромом:

— Газпром пришёл в Бардымский район в 2007 году. Тогда доля газификации района составляла 9%, сейчас — уже 38%. Это говорит о том, что району газ нужен и совместная работа краевых властей с Газпромом даёт синергетический эффект, который позволит провести газ в дома как можно большему числу жителей Бардымского района.

В Прикамье с 2017 года до конца 2019 года реализуется первый этап программы газификации. За это время возможность подключиться к газу получат порядка 24 тыс. жителей Прикамья. Начиная с 2017 года газ «пришёл» в 37 населённых пунктов, построено свыше 500 км газопроводов. В планах на 2019 год — строительство пяти межпоселковых и 28 распределительных газопроводов.

Напомним, по итогам 2018 года в Прикамье в общей сложности к газу было подключено 8 тыс. домовладений, за 2017—2018 годы подключили более 12 тыс. домов.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края